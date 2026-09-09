¿El fin de una era? Rumores sobre la conclusión de Jimmy Kimmel Live! sacuden a la industria del entretenimiento

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El panorama del entretenimiento nocturno en Estados Unidos enfrenta una nueva tormenta mediática tras la publicación de un informe exclusivo de la sección Page Six del New York Post. La filtración asegura que la cadena de televisión ABC no renovará el contrato del afamado presentador Jimmy Kimmel, por lo que la temporada actual, equivalente a 24 años ininterrumpidos en pantalla, será la última del programa Jimmy Kimmel Live!. De acuerdo con las fuentes citadas por el medio impreso, la relación laboral concluirá de forma definitiva al término del acuerdo vigente en mayo de 2027.

Aclaratoria



Sin embargo, la respuesta por parte del conglomerado mediático no tardó en llegar para desmentir categóricamente las afirmaciones. Un vocero oficial de ABC Entertainment declaró en un comunicado que la información resulta inexacta y que cualquier reporte relacionado con el futuro del espacio televisivo pertenece al terreno de la pura especulación. La empresa reiteró de esta manera que la producción mantiene sus planes habituales al inicio de la vigésima cuarta temporada.

Jimmy Kimmel y Donald Trump



Esta discrepancia ocurre en un contexto de alta tensión política y corporativa alrededor de la cadena de televisión. Kimmel protagonizó múltiples controversias en meses recientes a raíz de sus monólogos satíricos contra figuras de la administración gubernamental de Donald Trump y sobre eventos de la política nacional estadounidense. Estas declaraciones provocaron el rechazo firme de sectores conservadores e incluso derivaron en presiones sobre la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), órgano que emitió advertencias públicas e inspecciones administrativas contra estaciones afiliadas a la red de Disney.

Tensiones y presupuesto



A estos roces políticos se suman precedentes importantes dentro de la propia industria. En mayo del presente año, el programa rival The Late Show con Stephen Colbert finalizó sus emisiones en CBS luego de un escenario similar marcado por tensiones externas y costos elevados de producción. Por su parte, el mismo Kimmel reconoció con anterioridad los desafíos económicos que implican estos formatos diarios, cuyos presupuestos anuales rondan los 120 millones de dólares en medio de una audiencia que migra masivamente hacia las plataformas digitales y las redes sociales.

¿Continúa al aire?



A pesar de los constantes rumores sobre el retiro del comediante, quien ha firmado históricamente renovaciones breves o de un solo año para mantener flexibilidad en su carrera, la directiva de ABC asegura que las conversaciones y la continuidad del programa siguen bajo un curso normal. Por los momentos, Jimmy Kimmel Live! permanece al aire en el horario estelar, mientras la audiencia y la industria siguen atentas a los próximos pasos oficiales del presentador y la cadena matriz, según lo detalló New York Post.

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