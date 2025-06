El incómodo momento en el que Donald Trump halagó a la esposa de Nicky Jam y creyó que era el cantante 

Suscríbete a nuestros canales

Nicky Jam, uno de los pioneros del reguetón, compartió una anécdota insólita que vivió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña política, tiempo en el que el reguetonero apoyaba al entonces candidato.

El cantante comentó que el presidente estadounidense quedó impresionado al ver llegar a la esposa del artista y exclamó en voz alta: “¡Wow, she is beautifull!”, creyendo que se trataba del propio Nicky Jam.

“Ella fue la primera que se acercó para tomarse la foto, yo la dejé pasar primero. Cuando él la ve, dice ‘¡wow!’ y yo no me molesté, al contrario, lo tomé como un halago. Le dije a mi mujer: ‘¡Mami, uno de los hombres más poderosos del mundo dijo que estas buena! Eso no lo puede decir cualquiera’”, relató el cantante entre risas.

Pero la situación se volvió aún más confusa cuando Trump, al escuchar el nombre “Nicky Jam”, asumió que se trataba de una mujer. “Él dijo: ‘Latin super star Nicky Jam, she’s hot’. Él creía que mi esposa era Nicky Jam”, explicó el reguetonero. "Y cuando me vio subir a la tarima, seguramente pensó: ‘¡Oh my God, ella no era Nicky Jam, es este tipo!’”.

El artista también reflexionó sobre su apoyo pasado al presidente. “En ese momento yo apoyaba a Trump, creyendo que impulsaría la economía y ayudaría a los latinos. Pero bueno... me llevé mi fuetazo”, concluyó con tono sarcástico.

