Acoso

El inesperado calvario que vive un integrante de Backstreet Boys fuera de los escenarios

El integrante de la reconocida banda Backstreet Boys enfrenta una situación legal tras acusar a su vecina por acoso 

Por Ana Maxiel Mariño
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 12:38 pm
El inesperado calvario que vive un integrante de Backstreet Boys fuera de los escenarios
Foto: Air1

El cantante estadounidense y también integrante de Backstreet Boys, Brian Littrell, enfrenta una situación legal luego de denunciar a su vecina por presunto acoso, amenazas e invasión de propiedad en Florida, Estados Unidos (EEUU). 

A su vez, según reportes, el conflicto entre el integrante de la reconocida banda y su vecina, no es una situación reciente, de lo contrario, ha ido escalando con el tiempo, generando preocupación por la seguridad del cantante y la de su familia, según reseñó Javier Ceriani.  

En el mismo orden de ideas, la situación comenzó durante el pasado año 2025, cuando Littrell y su esposa detectaron algunos ingresos no autorizados a su vivienda frente a la playa. Del mismo modo, lograron identificar a una vecina que, según su versión, llevaba a cabo grabaciones sin su consentimiento, posicionaba objetos dentro de la casa y sostenía un comportamiento constante de hostigamiento, según destacó Javier Ceriani. 

Sin embargo, luego de transcurrir el tiempo, la situación solo ha escalado debido a que el artista asegura haber recibido mensajes con amenazas de violencia, lo que automáticamente elevó la gravedad del hecho. 

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