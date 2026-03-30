El inesperado calvario que vive un integrante de Backstreet Boys fuera de los escenarios

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El cantante estadounidense y también integrante de Backstreet Boys, Brian Littrell, enfrenta una situación legal luego de denunciar a su vecina por presunto acoso, amenazas e invasión de propiedad en Florida, Estados Unidos (EEUU).

A su vez, según reportes, el conflicto entre el integrante de la reconocida banda y su vecina, no es una situación reciente, de lo contrario, ha ido escalando con el tiempo, generando preocupación por la seguridad del cantante y la de su familia, según reseñó Javier Ceriani.

En el mismo orden de ideas, la situación comenzó durante el pasado año 2025, cuando Littrell y su esposa detectaron algunos ingresos no autorizados a su vivienda frente a la playa. Del mismo modo, lograron identificar a una vecina que, según su versión, llevaba a cabo grabaciones sin su consentimiento, posicionaba objetos dentro de la casa y sostenía un comportamiento constante de hostigamiento, según destacó Javier Ceriani.

Sin embargo, luego de transcurrir el tiempo, la situación solo ha escalado debido a que el artista asegura haber recibido mensajes con amenazas de violencia, lo que automáticamente elevó la gravedad del hecho.

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