¡El regreso de Belinda! La artista participará en el nuevo himno del Mundial 2026

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Lo que comenzó como una visita exprés de 24 horas desde España a la Ciudad de México se convirtió en el fenómeno viral del mes. Belinda no solo regresó al país para grabar material secreto, sino que utilizó sus plataformas digitales para soltar migajas de pan que los fanáticos no tardaron en seguir. La pista más comentada fue su aparición luciendo la camiseta número 10 de la Selección Mexicana, un gesto que muchos interpretaron como un guiño a la mística del "diez" en la cancha. Acompañando estas imágenes, el uso constante de los colores verde, blanco y rojo en sus historias de Instagram dejó claro que su próximo proyecto tiene un ADN profundamente mexicano y futbolero.

Del "Microbús" al escenario global

Sin duda, el momento que rompió el internet fue el video grabado en un microbús de la CDMX, donde la intérprete de parodió un asalto urbano con la frase: "¡Ya se la saben, carteras y celulares!". Lejos de ser un simple chiste, el clip resultó ser parte de la producción visual para un proyecto vinculado a los patrocinadores del Mundial. Esta narrativa, que mezcla el humor popular con la sofisticación de su nueva era musical, busca conectar con la identidad de la calle y la pasión de la afición. Según reportes de la industria, este material audiovisual acompañará a "La Copa es Nuestra" (título tentativo), una cumbia producida junto a Los Ángeles Azules y el toque urbano de Santa Fe Klan, diseñada para ser el alma de las celebraciones en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Doble jugada: El himno de Sabritas y el disco oficial

La participación de Belinda no se limita a una sola canción. El pasado 27 de marzo, la artista sorprendió al presentarse en un evento privado en Polanco para estrenar el himno promocional de Sabritas para el Mundial 2026. Con un ritmo pegajoso y una letra que juega con la metáfora de la conquista amorosa aplicada al trofeo, Belinda se posiciona como la imagen principal de las campañas comerciales rumbo al torneo. Analistas de marketing sugieren que esta estrategia busca "desbancar" la hegemonía de figuras internacionales en ediciones previas, devolviendo el protagonismo a los artistas anfitriones. Con menos de 100 días para el pitazo inicial, la "Beli" ya anotó su primer gol, consolidándose como la voz que pondrá a bailar a todo el continente en la Copa del Mundo más grande de la historia.

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