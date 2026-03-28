El salto definitivo: cómo María Gabriela de Faría pasó de "Isa TKM" al universo de "Superman"

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El trayecto artístico de la actriz venezolana, María Gabriela de Faría representa una de las transiciones más notables en la industria del entretenimiento venezolano. De ser una figura juvenil en las producciones locales, la actriz ha logrado consolidar una carrera en el competitivo mercado de Hollywood, marcando un hito en su filmografía más reciente.

El inicio: El fenómeno juvenil en Latinoamérica



De Faría inició su carrera a temprana edad en producciones de RCTV como "Trapos íntimos" y "Ser bonita no basta". Sin embargo, su punto de inflexión llegó durante el año 2008 con la serie de Nickelodeon, "Isa TKM". Este proyecto no solo la posicionó como una de las actrices juveniles más influyentes de la región, sino que también inició un periodo de consolidación en el formato de telenovelas y series internacionales producidas en México y Colombia, como "Grachi" y "RBD": La familia.

El presente: El salto al cine de superhéroes



Tras años de residencia en los Estados Unidos, la carrera de la actriz dio un giro hacia producciones de habla inglesa. Tras participar en series como "Deadly Class"(producida por los hermanos Russo) y la cinta de terror "The Exorcism of God", de Faría alcanzó una nueva etapa en 2024 al ser seleccionada para el elenco de "Superman" (antes "Superman: Legacy").



Bajo la dirección de James Gunn, la actriz interpreta a Angela Spica ("The Engineer"), un personaje clave dentro del nuevo universo cinematográfico de DC Studios. Este rol marca su debut en las grandes producciones de estudios de primer nivel (Blockbusters), situándola en la primera línea de la industria global.

Finalmente, el cambio en el perfil de la actriz también se ha reflejado en su activismo ambiental y de bienestar animal, aspectos que han permeado su comunicación pública en paralelo a su crecimiento actoral.

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