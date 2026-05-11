El tierno detalle de Nodal para su hija Inti que encendió las redes: video

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El cantante mexicano, Christian Nodal acaparó la atención en redes sociales tras mostrar un espacio íntimo en su hogar de Texas, EEUU.

Por su parte, el cantante compartió imágenes a través de sus redes sociales del dormitorio que diseñó exclusivamente para su hija, Inti. Si bien, la habitación presenta una decoración en tonos rosados con detalles meticulosos que incluyen un baño privado con tina y un armario lleno de ropa lista para la pequeña. Además, las paredes del cuarto lucen pinturas de paisajes desérticos y cactus, elementos que reflejan el gusto personal del artista mexicano.

Este gesto surge en un momento clave, pues Cazzu recorre actualmente los Estados Unidos con su gira musical. Además, las fechas del tour contemplan paradas en territorio texano cerca de la celebración del Día de las Madres.

Posible reencuentro



Aunque el video sugiere un posible reencuentro familiar, ninguna de las partes confirma una reunión oficial todavía. Por su parte, los seguidores del intérprete ven este acto como una clara señal de su deseo por fortalecer el vínculo con su hija. Mientras tanto, el público permanece atento a cada movimiento de la familia en medio de esta expectativa mediática

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