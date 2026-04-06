El video del que todos hablan: los "pasos prohibidos" de María Conchita Alonso que encendieron las redes

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La cantante, actriz y exreina de belleza cubanovenezolana, María Conchita Alonso, encendió las redes tras mostrar los "pasos prohibidos" a través de una publicación.

Por su parte, Alonso publicó un video por medio de su perfil de Instragram en el cual se evidencia a la reconocida actriz bailando con un vestido color blanco, en lo que parece un restaurante de Malibú, California, EEUU.

Además, en el pie de la publicación, la intérprete de "Tú eres el hombre", escribió que "Semana Santa Weekend" o en español "Semana Santa Fin de Semana".

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