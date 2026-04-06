Pasos Prohibidos

El video del que todos hablan: los "pasos prohibidos" de María Conchita Alonso que encendieron las redes

La cantante, actriz y exreina de belleza cubanovenezolana encendió las redes tras publicar un video bailando en sus redes sociales

Por Ana Maxiel Mariño
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 01:16 pm
El video del que todos hablan: los "pasos prohibidos" de María Conchita Alonso que encendieron las redes
Foto: Milenio

La cantante, actriz y exreina de belleza cubanovenezolana, María Conchita Alonso, encendió las redes tras mostrar los "pasos prohibidos" a través de una publicación. 

Por su parte, Alonso publicó un video por medio de su perfil de Instragram en el cual se evidencia a la reconocida actriz bailando con un vestido color blanco, en lo que parece un restaurante de Malibú, California, EEUU. 

Además, en el pie de la publicación, la intérprete de "Tú eres el hombre", escribió que "Semana Santa Weekend" o en español "Semana Santa Fin de Semana".

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