María Conchita Alonso regresa a las pantallas: anuncia documental autobiográfico sobre su carrera

La leyenda latina María Conchita Alonso, protagonista de clásicos como Depredador 2 y Touch and Go, abandonó su carrera en pleno apogeo artístico para ejercer en el activismo político, decisión que transformó su vida radicalmente. La actriz confirma en entrevista a UnoTV que su documental expondrá cómo su realizó su activismo sin cálculos políticos ni asesores, siguiendo únicamente sus principios morales. Esto le costó proyectos junto a estrellas como Sean Penn y participaciones en series exitosas como Desperate Housewives, iniciando un ostracismo de la industria que duró siete años.

El filme autobiográfico explorará capítulos íntimos jamás contados: desde su batalla contra la bulimia y anorexia —desencadenadas por "comentarios negativos de una expareja" que le provocaron un "hueco en el esófago"— hasta el traumático episodio de los biopolímeros en sus glúteos. Alonso revela con crudeza cómo "una amiga me convenció para inyectarme" sustancias prohibidas, lo que derivó en cirugías de emergencia años después. El proyecto combinará imágenes de archivo, testimonios y reflexiones personales sobre estos momentos críticos que marcaron su vida artística y personal.

¿Cuáles fueron las consecuencias de una voz incómoda?

El precio de su valentía fue alto: "Me fui quedando sola, mis amigos del medio se alejaron, me dejaron de invitar, me dejaron de incluir", confiesa la artista cubano-venezolana sobre el boicot silencioso que sufrió en Hollywood. Aunque nadie le confrontó abiertamente, sintió el aislamiento progresivo mientras invertía su tiempo en escribir sus memorias para esclarecer que su ausencia "no fue porque dejé de actuar bien, fue porque me atreví a hablar".

Alonso reconstruye su historia con inédita transparencia. El documental promete revelar cómo sobrevivió económicamente durante su exilio creativo y si mantiene esperanzas de reintegrarse a la industria que la marginó. Su lucha simboliza el costo de priorizar la integridad sobre la fama, un legado que ahora plasma en este proyecto catártico donde, según adelanta, "escribo todo lo que pasé para que quede claro por qué desaparecí de la pantalla".

