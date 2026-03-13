En imágenes: así luce Erika Schwarzgruber a un mes de su cirugía

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La actriz venezolana Erika Schwarzgruber encendió las redes sociales este viernes al mostrar los resultados finales de su paso por el quirófano.

A tan solo un mes de su intervención, la menor de las Schwarzgruber posó para el lente del famosísimo Guille Felizola, dejando a más de uno con la boca abierta y el dedo pegado al "zoom".

"Volvió Erika": Plena y Sana

A través de su cuenta de Instagram, Erika compartió una serie de fotografías donde se le ve radiante.

Sus palabras no dejaron lugar a dudas: se siente "plena, sana y feliz". Tras un mes de recuperación, la actriz asegura estar lista para retomar sus proyectos con todo.

New Look!

A sólo 1 mes de mi operación… Lista! Ahora si, Volvió ERIKA… Plena, SANA y Feliiiiiiz!

Las fotos, con una iluminación impecable, resaltan la frescura de su rostro y su nueva silueta.

El estilismo corrió por cuenta de Edoard Lazo, quien apostó por un look que realza sus facciones sin perder la naturalidad que la caracteriza.

Erika no escatimó en elogios para su cirujano, el Dr. José Ramón, a quien calificó como "todo lo que está bien". Según la actriz, el proceso no solo fue estético sino que le devolvió una sensación de bienestar general que se nota en su mirada.



@drjoseramoncplastica Que más te puedo decir… Si ya te lo he dicho todo??

Sólo GRACIAS una vez más por lo que hiciste por mi

(eres TODO lo que está bien)

El Team que no falla

Fotografía: @guillefelizola

Maquillaje y Estilismo: @edoardlazo

(Instagram no dice aún cuantas veces alguien use ZOOM?



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