La fiebre por Clara Vegas Goetz no se detiene tras su destacada participación en el certamen universal. A través de un post en Instagram, la modelo venezolana compartió su asombro y gratitud hacia un grupo de artistas digitales que transformaron sus apariciones en el escenario en coloridas ilustraciones. La publicación que más llamó la atención muestra a la reina venezolana luciendo su traje de baño azul, la banda oficial y una brillante capa del mismo color. Ante esto, Vegas no ocultó su felicidad y escribió: “Se pasan de pana. WOWOWOW estoy AMANDO ver su talento en cada pieza que han ilustrado, diseñado y dibujado”.

Tres noches para la historia

El fan art no solo retrata su caminata en traje de baño, sino que hace un recorrido por los momentos clave de su participación en Miss Universo. Los seguidores capturaron la esencia de la noche de traje típico, donde Clara deslumbró con su homenaje al béisbol venezolano; la preliminar, con su imponente vestido de gala; y la esperada noche final, donde se consagró como segunda finalista. La modelo destacó el cariño de los internautas al convertir su travesía en el certamen en una galería de arte: “Iconic todos los que han entregado su cariño en forma de arte. Los amo. GRACIAS”, sentenció la representante criolla, demostrando que su conexión con el público va mucho más allá de una corona.

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