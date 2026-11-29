A sus 18 años, Max y Oskar comienzan una etapa en la que las decisiones sobre su vida y sus relaciones pasan cada vez más por ellos. En ese contexto, la dinámica familiar con Marc Anthony ha llamado la atención, luego de que trascendiera que el cantante estaría dejando que sean sus hijos quienes decidan cuándo quieren compartir tiempo a su lado.

La información proviene de una fuente citada por Page Six, que describió el vínculo entre el artista y los gemelos como una relación poco cercana. Sin embargo, esto no significa que estén completamente distanciados, pues en los últimos tiempos han tenido algunos encuentros, en una dinámica sin presiones.

Los encuentros entre padre e hijos son poco frecuentes

Aunque Marc Anthony es una de las figuras más conocidas de la música latina, su vida familiar con los hijos que tuvo junto a Jennifer Lopez suele mantenerse fuera de la exposición pública. Por eso, cualquier aparición de los tres juntos termina despertando interés, especialmente ahora que Max y Oskar ya son mayores de edad.

Uno de esos encuentros ocurrió en Nueva York, donde fueron vistos compartiendo una salida a una tienda de pósteres en Greenwich Village. La escena, aparentemente sencilla, llamó la atención por lo poco que suelen coincidir públicamente. La fuente que habló con el medio estadounidense sostiene que los acercamientos se producen cuando los jóvenes así lo desean, sin que su padre intente imponerles una frecuencia de encuentros.

Jennifer Lopez tendría otra dinámica con los gemelos

La relación de Max y Oskar con su madre sería más cercana, según la información difundida. Jennifer Lopez ha hablado en distintas oportunidades sobre su experiencia criando a sus hijos y sobre las exigencias que tuvo que asumir para compaginar su carrera con la maternidad.

La artista también ha dejado ver cuánto le afecta el crecimiento de los gemelos. Su paso a la universidad y el hecho de que comiencen a vivir nuevas experiencias lejos de casa representan un cambio importante para ella, que durante años estuvo muy involucrada en su día a día. En una reciente conversación en el pódcast SmartLess, recordó las emociones que le produjo esa transición y reflexionó sobre todo lo que significó criarlos.

Un matrimonio que terminó hace más de una década

Marc Anthony y Jennifer Lopez se casaron en 2004. Cuatro años después, en febrero de 2008, nacieron Max y Oskar. La pareja anunció su separación en 2011 y formalizó el divorcio en 2014, cuando los gemelos todavía eran pequeños.

Desde entonces, ambos artistas han seguido caminos distintos y han protagonizado otras etapas sentimentales. Sin embargo, sus hijos continúan siendo un vínculo permanente entre ellos. Ahora que Max y Oskar tienen 18 años, la relación con su padre parece desenvolverse bajo una dinámica diferente, en la que los jóvenes tienen mayor autonomía para decidir cómo y cuándo compartir con él.

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