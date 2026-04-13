En imágenes: el pacto de fe que María Gabriela de Faría sella en California

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La reconocida actriz venezolana María Gabriela de Faría compartió con sus seguidores un paso trascendental en su vida personal: su reciente bautizo cristiano en la ciudad de Los Ángeles, California.

En este sentido, la ceremonia, que se llevó a cabo en la histórica Iglesia Antigua de Pasadena, fue descrita por la propia artista como un encuentro profundo con la fe y la espiritualidad.



A través de sus redes sociales, circularon emotivas imágenes del momento en el cual de Faría, de 33 años, recibió el sacramento. Por su parte, luciendo una sencilla camisa negra y su característica sonrisa, la actriz no ocultó su felicidad, llegando a calificar la experiencia en sus historias de Instagram como "el mejor día de mi vida".



Finalmente, este evento marca un momento de introspección para la actriz, quien recientemente dio un salto importante en su carrera internacional al interpretar a Angela Spica en la nueva producción de "Superman" bajo la dirección de James Gunn.

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