En video: Así sorprendió J Balvin al campeón mundial de Moto3 David Alonso

El artista colombiano J Balvin y su conocido ‘Rayo’ se han unido en el apoyo al campeón mundial de Moto3 de 2024, David Alonso, con una videollamada que comparte con el piloto en su perfil de Instagram, y un coche bautizado así en honor al primer vehículo que tuvo el artista y que el piloto pudo probar en su reciente visita a Colombia.



En esa vídeo llamada, el artista pudo expresar a Alonso el orgullo que representa el piloto para el país suramericano, tras su visita a Colombia para celebrar el reciente título de campeón del mundo de Moto3, motivo por el que el cantante decidió sorprender al piloto con una llamada especial, que marca el inicio de un respaldo histórico en el deporte del motociclismo colombiano, según explica el equipo del deportista colombiano en un comunicado de prensa.



Las dos estrellas colombianas expresaron su admiración y respeto por el otro, antes de que J Balvin sorprendiera con un regalo especial hacia el joven piloto.



"Para mí usted sabe que es David ‘El Rayo’”, dice Balvin en el video, antes de presentarle a su conocido Rayo, el coche cromado y mejorado que recuerda al primero que tuvo el artista al inicio de su carrera, y que ilustró la portada de su último álbum -del mismo nombre-, pero en una versión tuneada.



La unión entre las dos figuras mundiales para esta nueva temporada de carreras se sella con David Alonso poniendo su número 80 en la parte posterior de Rayo, al que saca a correr a la pista para luego subirse en su moto, simulando una transferencia de energía que le convierte en David ‘el Rayo’ Alonso.



"Estoy inmensamente agradecido por la oportunidad que me ha brindado el hecho de competir en el Mundial de motos ya que de alguna manera, gracias a esto he podido conocer a un personaje extraordinario como es J Balvin, algo que probablemente hubiera sido imposible de otra manera y es increíble poder colaborar en un pequeño proyecto junto a toda una leyenda de la música latina y mundial", comenta David Alonso.



"Como colombianos y latinos, es un orgullo ver a un joven exponente como David brillando en las grandes ligas del motociclismo mundial. Este es un detalle para que 'Rayo' lo inspire, así como me inspiró a mí", indica por su parte J Balvin, quien exclama "¡Toda la energía para que la rompa en Moto2! ¡Latino Gang!".

