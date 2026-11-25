La noche del Miss Universo no terminó cuando las candidatas abandonaron el escenario. Para Clara Vegas Goetz, quien llegó a Puerto Rico entre las favoritas de la competencia, el cierre de la gala estuvo marcado por un encuentro cargado de emociones con parte de su equipo y sus seres queridos.

Harry Levy, director nacional del Miss Venezuela, contó en Shirley Radio cómo fue el momento en que Clara lo vio después de salir del escenario. La representante venezolana se acercó a él, lo abrazó y rompió en llanto, una reacción que dejó ver el impacto emocional que le produjo el resultado, luego de semanas de preparación, compromisos y expectativas depositadas en su participación.

Clara abrazó a Harry Levy y lloró tras salir del escenario

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a la representante venezolana saliendo del escenario y conseguirse tras bastidores con Harry Levy, al momento de verlo Clara lo abrazó y sin contener las emoción que quebró en llanto. Más tarde de ese encuentro, Levy que estuvo con los familiares de Clara en el hotel, donde se reunieron su mamá, sus hermanas, sus cuñados y otros allegados conversaron sobre lo ocurrido durante la gala, acto que sirvió también para liberar parte de la tensión que habían acumulado a lo largo de la concentración. El directivo describió a la modelo como una persona divertida y aseguró que, pese a la tristeza inicial, también hubo espacio para compartir en familia.

Harry Levy también destacó la receptividad que tuvo Clara Vegas durante su participación en el concurso internacional. Según comentó, la venezolana se mantuvo entre los nombres más fuertes de las conversaciones, apareció en rankings y apuestas, y recibió elogios de seguidores de distintas nacionalidades, así como de personas relacionadas con otras delegaciones.

El director nacional resaltó no solo su belleza y presencia escénica, sino también su historia, la conexión que consiguió con el público y el acompañamiento de sus familiares. Aseguró que durante la concentración recibió comentarios de personas que admiraban el perfil de la candidata venezolana, lo que alimentó las expectativas de verla avanzar hasta las últimas instancias de la competencia.

Clara permanecerá unos días más en Puerto Rico antes de volver a Venezuela

Tras la final, Clara tiene previsto disfrutar de unos días junto a su familia en Puerto Rico antes de regresar a Venezuela. Levy explicó que la modelo necesita descansar después de la exigente agenda que enfrentó durante el concurso y que próximamente la recibirán en el país, donde se refirió a ella cariñosamente como la "reina de la inspiranza".

El representante de la organización considera que el resultado no define el futuro de la joven y confía en que su paso por el Miss Universo le permita acceder a proyectos de mayor alcance. También agradeció a Clara por la representación que ofreció a Venezuela y por la experiencia que compartió con el público durante su participación.

Harry Levy se pronunció sobre la inclusión en el Miss Universo

Durante la entrevista, Levy también abordó los cambios que ha experimentado el Miss Universo en los últimos años, especialmente la apertura a mujeres con diferentes historias personales, como candidatas casadas o divorciadas. Reconoció que estas modificaciones han generado opiniones divididas, pero considera que la evolución del certamen responde a una nueva visión sobre el perfil de mujer que puede asumir esta representación internacional.

Al referirse a la ganadora, defendió el respeto que merece y pidió darle un voto de confianza por el papel que asumirá ante el mundo y por lo que representa para su país. Para Levy, el concurso busca una mujer que tenga la capacidad de conectar con diferentes audiencias, transmitir mensajes y convertirse en una embajadora más allá de la pasarela, una visión que también considera importante para el futuro de este tipo de competencias.

El director nacional cerró sus declaraciones con palabras de agradecimiento hacia Clara, destacando su participación y el vínculo que logró construir con quienes siguieron su recorrido en Puerto Rico. Aunque la corona no llegó a Venezuela, su equipo apuesta a que esta experiencia no sea el final de su camino, sino el comienzo de nuevas oportunidades profesionales y personales.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube