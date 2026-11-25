Venezuela logró mantenerse en competencia hasta la selección de las diez semifinalistas del Miss International 2026. Valeria Di Martino superó el primer corte de la gala y también el siguiente, pero su participación terminó antes de la ronda que definió a las cinco aspirantes por el título.

La candidata zuliana figuró entre las 20 seleccionadas inicialmente y luego volvió a ser llamada dentro del Top 10. Ese resultado marcó el cierre de su recorrido en la edición 64 del certamen, celebrada este 25 de noviembre en Tokio, Japón, con 73 representantes internacionales.

El Top 10 fue el último corte para Venezuela

Di Martino consiguió superar la selección de 20 semifinalistas y posteriormente se posicionó entre las diez candidatas que continuaron en la competencia. Sin embargo, el siguiente anuncio dejó a Venezuela fuera de la ronda definitiva, en la que solo cinco concursantes siguieron con posibilidades de conquistar la corona.

El grupo final estuvo integrado por Reino Unido, Moldavia, Indonesia, Vietnam y República Checa. La representante venezolana no logró entrar en esa selección, pese a mantenerse entre las semifinalistas de la noche.

Un homenaje a las tejedoras wayúu en el traje típico

Uno de los elementos que destacó durante la participación de Valeria fue su traje típico, una creación del diseñador venezolano Nidal Nouaihed que tomó como referencia los tejidos tradicionales de la comunidad wayúu. La propuesta trasladó al escenario internacional los patrones geométricos de los tapices de esta etnia, conocidos como kanaasu.

El vestuario también incorporó un tocado dorado inspirado en las majayut, figura femenina vinculada con la cultura wayúu. La presentación buscó destacar el trabajo artesanal y la herencia cultural de esta comunidad indígena, a través de una propuesta que representó a Venezuela en la competencia de trajes nacionales.

Venezuela se queda sin una nueva corona internacional

Con su clasificación al Top 10, Di Martino sumó otro resultado para Venezuela en el Miss International, concurso en el que el país ha conseguido nueve títulos a lo largo de su historia. La última venezolana en ganar fue Andrea Rubio, quien obtuvo la corona en 2023.

La zuliana no pudo repetir esa victoria ni alcanzar la ronda decisiva de 2026, pero logró avanzar entre las candidatas que superaron las primeras selecciones del certamen. Su participación terminó en Tokio con Venezuela dentro del grupo de las diez semifinalistas, aunque sin presencia en el Top 5.

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