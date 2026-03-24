"Es el más grande": Trump rinde un histórico tributo a Elvis en su visita a Memphis

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Este lunes, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, visitó Graceland, la mansión y antigua residencia del reconocido mundialmente como el Rey del Rock and Roll, Elvis Presley; durante su paso por Memphis.

Si bien, durante su recorrido por la mansión el primer mandatario estadounidense observó de cerca los objetos personales del cantante.

Además, Trump firmó una réplica de una guitarra del año 1973 y enfatizó la relevancia mundial del artista.

Posteriormente, al finalizar en recorrido, el ejecutivo estadounidense describió a Presley como una buena persona que mantuvo una vida complicada, según lo reseñó El Diario.

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