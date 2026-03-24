Tributo

"Es el más grande": Trump rinde un histórico tributo a Elvis en su visita a Memphis

El presidente de EEUU visitó Graceland y llevó a cabo un tributo al Rey del Rock and Roll 

Por Ana Maxiel Mariño
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 01:09 pm
"Es el más grande": Trump rinde un histórico tributo a Elvis en su visita a Memphis
Foto: Periódico Hoy

Este lunes, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, visitó Graceland, la mansión y antigua residencia del reconocido mundialmente como el Rey del Rock and Roll, Elvis Presley;  durante su paso por Memphis. 

Si bien, durante su recorrido por la mansión el primer mandatario estadounidense observó de cerca los objetos personales del cantante. 

Además, Trump firmó una réplica de una guitarra del año 1973 y enfatizó la relevancia mundial del artista. 

Posteriormente, al finalizar en recorrido, el ejecutivo estadounidense describió a Presley como una buena persona que mantuvo una vida complicada, según lo reseñó El Diario. 

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