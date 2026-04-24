¡Es oficial! Miss Universo 2026 se celebrará en Puerto Rico

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La organización Miss Universe anunció este viernes que Puerto Rico será la sede oficial para su edición de aniversario número 75, la cual se celebrará en noviembre de 2026.

Tras semanas de intensas negociaciones, el gobierno local y la entidad internacional concretaron un acuerdo que traslada el certamen al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Regreso a la isla

Esta decisión marca el regreso del concurso a la "Isla del Encanto" por cuarta vez en su historia, tras las ediciones de 1972, 2001 y 2002.

El evento reunirá a representantes de 115 países y promete una exposición global masiva para la cultura y el turismo puertorriqueño en una fecha importante para el legado de la franquicia.

Impacto

El impacto económico proyectado para este magno evento supera los $14 millones, impulsado por la reserva de más de 45,000 noches de hotel en zonas estratégicas como Río Grande y Condado según información de El Vocero.

Para garantizar la transparencia y el éxito del espectáculo, el gobierno de Puerto Rico impuso condiciones estrictas, entre las que destacan la publicación de las votaciones al finalizar la gala y la inclusión de un jurado puertorriqueño experto.

Además, el acuerdo establece que el empresario Raúl Rocha Cantú no tendrá participación directa ni realizará expresiones públicas durante el desarrollo del certamen en suelo boricua, asegurando un enfoque centrado estrictamente en la logística operacional y el prestigio de la competencia.

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