Escándalo rodea al actor Alan Ritchson: incidente captado en video desata investigación

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Alan Ritchson se encuentra bajo investigación tras un incidente ocurrido el domingo en un vecindario residencial de Nashville, Tennessee, donde se produjo una confrontación física con un vecino en presencia de menores de edad.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales y reportes asociados al caso, el hecho habría comenzado a partir de un desacuerdo relacionado con la conducción de una motocicleta en la zona.

La versión del vecino

El vecino involucrado, identificado como Ronnie Taylor, ha ofrecido su versión de los hechos en declaraciones recogidas por medios de entretenimiento. Según su relato, la situación se habría originado tras observar que una motocicleta circulaba a alta velocidad por el vecindario en más de una ocasión.

Taylor explicó que decidió intervenir luego de notar reiteradas pasadas del vehículo, con la intención de solicitar que se moderara la velocidad dentro de un área residencial donde, según señaló, viven familias con niños.

Una confrontación que escaló en la vía pública

De acuerdo con los testimonios difundidos, el encuentro entre ambos ocurrió en la calle, donde la conversación derivó en un intercambio tenso que terminó en agresión física. El propio vecino indicó que el momento se intensificó tras el segundo encuentro con el actor.

Un video del incidente comenzó a circular en plataformas digitales, mostrando una confrontación física entre dos hombres en plena vía, lo que incrementó la atención sobre el caso.

Registro del hecho y presencia de menores

En el material difundido se aprecia que el altercado ocurre en un entorno residencial y con presencia cercana de menores, estos niños según serian los hijos de Alan un detalle que ha sido mencionado en los reportes del incidente y que forma parte de la información que manejan los medios que han cubierto el caso.

El video ha sido ampliamente compartido en redes y ha servido como referencia visual para contextualizar lo sucedido, pero las declaraciones del vecino dejan en evidencia las acciones de Ritchson.

Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube