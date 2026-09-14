“Estoy tan enamorada”: Irene Esser habla por primera vez de su relación con Íker Casillas

La modelo y actriz venezolana Irene Esser se sinceró sobre su vínculo con el español Íker Casillas. En una entrevista reciente, la también Miss Venezuela 2011 se refirió a cómo lleva el foco mediático sobre su vida personal y confirmó que se encuentra en una etapa de plenitud sentimental.

“Estoy tan enamorada”

Consultada sobre cómo maneja la atención de los medios, Esser respondió: “Es bonito, es muy lindo. La verdad, yo siempre me la he llevado súper bien”. Sin embargo, aclaró que prefiere mantener su vida privada reservada: “En mi vida personal me gusta tenerla como muy privada y muy así guardadita”.

La modelo explicó que, por ahora, prefiere no dar detalles de la relación hasta que esté completamente consolidada. “A veces es complicado, pero yo creo que hasta que las cosas no estén como súper… como cuando tienes un proyecto que dices, hasta que no firme el contrato, no lo cuento”, señaló.

Cuando se le preguntó si ya podía hablar abiertamente de su romance, Esser respondió: “Bueno, todavía estamos en eso”.

“Estoy muy feliz, estoy muy tranquila”

La venezolana también se refirió a su estado emocional actual. “Feliz, simplemente eso. Yo estoy muy feliz, estoy muy tranquila, en paz y he salido de la oscuridad, ¿sabes? He salido de Paulina, he salido, claro”, expresó.

Sobre Casillas, Esser fue cautelosa pero elogiosa cuando se mencionó su trayectoria deportiva. “Un gran portero, ¿no? Eso sí lo podemos decir, un gran portero”, afirmó. Y añadió entre risas: “Yo de fútbol no tengo idea”.

La actriz concluyó la conversación agradeciendo el interés y sin ofrecer más detalles sobre el rumbo de la relación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube