¡Mamá Monster! Lady Gaga y Michael Polansky reciben a su primer hijo

Lady Gaga, de 40 años, y su prometido, el empresario Michael Polansky, de 42, habrían dado la bienvenida a su primer hijo, según informaron medios especializados como Page Six y People, que citan fuentes cercanas a la pareja. La noticia, que no ha sido confirmada oficialmente por la artista ni por su equipo, llega después de meses de especulaciones sobre su ausencia de los escenarios tras finalizar su gira Mayhem Ball en abril.

El paseo que encendió todas las alarmas

La confirmación no vino por un comunicado de prensa, sino por unas fotografías. El pasado viernes 11 de septiembre, el medio Page Six publicó imágenes en las que se ve a Lady Gaga y a Polansky caminando por el norte de California con un bebé. En las instantáneas, la intérprete de "Bad Romance" lleva al recién nacido en un portabebés de tela, pegadito a su pecho, mientras el empresario camina a su lado. La imagen, la primera que se tiene de la pareja con el bebé, ha sido interpretada por los fans como la prueba definitiva de que "Mother Monster" se ha convertido en madre.

Un deseo cumplido tras años de espera

Lady Gaga ha hablado en múltiples ocasiones sobre su deseo de ser madre. En 2025, durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, confesó: "Me gustaría hacer muchas cosas. Pero lo que realmente quiero es ser mamá. Ese es mi próximo papel protagonista, espero". Meses antes, en una entrevista con The New York Times, había reflexionado sobre la importancia de darles a sus hijos el espacio para descubrir quiénes son por sí mismos, sin forzarlos a seguir sus pasos. Ahora, ese deseo parece haberse cumplido, aunque la cantante ha optado por mantener el proceso en la más estricta intimidad.

De un flechazo en Año Nuevo a una familia

La historia de Gaga y Polansky comenzó a finales de 2019, en una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas, donde fueron vistos besándose. Poco después, la artista hizo oficial su relación con una publicación en Instagram en febrero de 2020 y, en una entrevista, lo describió como "el amor de mi vida". La pareja pasó juntos el confinamiento por la pandemia, un periodo que, según Gaga, los unió aún más. En abril de 2024, Polansky le propuso matrimonio durante una excursión de escalada, y la cantante lo reveló al mundo en julio de ese mismo año, durante su visita a los Juegos Olímpicos de París, donde se refirió a él como su "prometido".

Un silencio que alimenta los rumores

Ni Lady Gaga, ni Polansky, ni sus representantes han emitido declaración alguna sobre la llegada del bebé. Los detalles más básicos, como el nombre, el sexo o la fecha exacta de nacimiento, permanecen bajo llave. Esta estrategia de silencio no es nueva en la pareja, que ya mantuvo su compromiso en secreto durante meses. Sin embargo, la filtración de las fotografías ha bastado para que sus seguidores, conocidos como "Little Monsters", hayan inundado las redes sociales con mensajes de felicitación. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos "se iluminan cuando hablan de ser padres" y que Michael "parece más ligero, más feliz".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube