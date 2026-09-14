¡La triple T no para! Tini Stoessel muestra su preparación física para la gira Futttura

En pleno desarrollo de su gira internacional por Latinoamérica, Tini Stoessel publicó este sábado 12 de septiembre una serie de imágenes y videos en sus redes sociales donde mostró el trabajo funcional y de fuerza que realiza a diario para afrontar las exigencias de su nuevo espectáculo.

"Nunca se me había marcado"

En una de las fotografías, la artista posó mostrando sus bíceps y, en una charla distendida con su equipo, exclamó: "Viste, nunca se me había marcado". La imagen generó una ola de reacciones, entre ellas la de su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien comentó: "Epaaaaa esos tubosssss", acompañado de emojis de fuego y corazones.

Detalles de la rutina

Según se observa en el material compartido, la rutina combina ejercicios de resistencia con pesas y ejercicios aeróbicos de alta intensidad, diseñados específicamente para sostener el ritmo sobre el escenario. Las imágenes muestran momentos de máxima exigencia física alternados con escenas distendidas junto a los integrantes de su equipo de producción y cuerpo de baile.

La gira Futttura

La preparación física se desarrolla en simultáneo con las pruebas de sonido y los desplazamientos entre ciudades. El tour de Tini arrancó el 2 de septiembre en el Arena de Guadalajara, donde se presentó ante unas 20.000 personas y contó con la presencia de Rodrigo De Paul en el público.

Tras su paso por México, con conciertos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, y su reciente presentación en Costa Rica, el tour incluye fechas en El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.

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