¡Exclusividad total! La drástica decisión de Taylor Swift para proteger su voz e imagen y sacude la era de la inteligencia artificial

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Taylor Swift inició un proceso legal para resguardar su voz y su imagen frente al crecimiento de contenidos creados con inteligencia artificial que utilizan rostros, estilos y voces de celebridades sin autorización.

La medida fue presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos mediante su empresa de gestión comercial. Con ello, busca reforzar la protección de elementos asociados directamente con su identidad pública y artística.

Blindaje legal para su voz

Entre los nuevos registros figuran frases habladas reconocibles vinculadas a la cantante, como saludos en los que se identifica por nombre. El objetivo sería impedir que programas, aplicaciones o campañas comerciales reproduzcan una voz similar para engañar al público o lucrar sin permiso.

En la práctica, esta maniobra le daría más herramientas para actuar legalmente contra sistemas que imiten su timbre o estilo vocal mediante inteligencia artificial.

También protege una imagen icónica

La ofensiva legal no se limita al sonido. Taylor Swift también presentó protección sobre una imagen relacionada con la estética de The Eras Tour, la gira que se convirtió en un fenómeno mundial.

Se trata de uno de sus looks más reconocibles sobre el escenario, asociado visualmente con esta etapa de su carrera. La intención sería evitar que terceros reproduzcan esa apariencia en avatares, videojuegos, anuncios engañosos o productos digitales sin licencia.

Respuesta al auge de los deepfakes

El crecimiento de herramientas capaces de crear videos, fotos y voces falsas ha encendido alertas en la industria del entretenimiento. Figuras públicas han denunciado el uso indebido de su imagen en montajes cada vez más realistas.

Swift ya había sido mencionada anteriormente en controversias por contenidos manipulados que circularon en internet. Este nuevo paso legal apunta a cerrar espacios antes de que esas prácticas sigan expandiéndose.

Una decisión que puede marcar tendencia

La jugada de la cantante podría abrir camino para que otros artistas adopten medidas similares. La legislación tradicional muchas veces protege canciones, marcas o fotografías, pero no siempre responde con rapidez a los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Con este movimiento, Taylor Swift se coloca entre las primeras superestrellas en blindar de forma más amplia su identidad digital.

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