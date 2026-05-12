Exesposa de Eminem enfrenta nuevo escándalo en Michigan: varios menores implicados

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Kimberly Mathers, exesposa de Eminem enfrentara problemas legales tras un accidente automovilístico ocurrido en febrero.

De acuerdo con reportes difundidos en medios estadounidenses, el hecho ocurrió en Chesterfield Township, Michigan, cuando Kimberly Mathers conducía una camioneta Range Rover junto a su hijo Parker y tres amigos del menor durante una salida nocturna.

El incidente

Según la investigación, la exesposa del rapero habría perdido el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra una camioneta estacionada en una calle residencial.

Las autoridades aseguran que la fuerza del choque fue tan fuerte que el vehículo golpeado terminó desplazándose varios metros.

Sin embargo, uno de los puntos más delicados del caso es que, presuntamente, Kimberly abandonó el lugar después del accidente en vez de esperar a las autoridades o reportar lo ocurrido.

La policía detectó señales de intoxicación

Reportes policiales señalan que, tras ubicarla posteriormente en su residencia, los oficiales notaron señales que levantaron sospechas de que habría estado bajo efectos del alcohol.

Medios estadounidenses aseguraron además que durante el proceso la mujer habría admitido haber consumido bebidas alcohólicas antes del accidente.

Kimberly Mathers compareció recientemente ante una corte de Michigan, donde aceptó un acuerdo judicial relacionado con los cargos por conducir intoxicada y abandonar la escena del choque.

El caso vuelve a poner su nombre bajo la atención pública

Aunque no se reportaron heridos graves, el caso generó fuerte repercusión debido a la presencia de menores de edad dentro de la camioneta al momento del accidente.

La sentencia relacionada con el caso estaría prevista para junio, mientras continúan las reacciones alrededor de la situación.

Una historia marcada por la controversia

Kimberly Mathers ha permanecido durante años asociada a varios episodios mediáticos debido a su relación con Eminem, una historia sentimental que el propio artista convirtió en inspiración para algunas de sus canciones más conocidas.

Ambos protagonizaron una relación llena de rupturas, reconciliaciones y conflictos públicos que durante años ocuparon titulares dentro del espectáculo estadounidense.

Ahora, este nuevo episodio vuelve a colocar a la exesposa del intérprete de “Lose Yourself” en medio de la atención mediática internacional.

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