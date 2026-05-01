¡Festival por la Paz! Concierto gratuito en La Carlota: lista de artistas y horarios

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Este viernes 1 de mayo se lleva a cabo en la ciudad de Caracas el "Festival por la Paz", un concierto gratuito que cuenta con la participación de artistas nacionales e internacionales con el objetivo de conmemorar y celebrar el Día del Trabajador en el país.

Del mismo modo, el show abrió sus puertas específicamente en el Parque Francisco de Miranda, en la Base Aérea de La Carlota a partir de las 09:00 a.m. y cuenta con ocho tarimas distribuidas estratégicamente por todo el lugar, cita una NDP.

Por otro lado, los artistas y bandas que se presentan hoy en dicho evento son: Simón Bolívar BigBang Jazz, Latino Caribeña del 23 de Enero, Latino Caribeña "Simón Bolívar", Vess, Rock Sinfónico, Lucia Valentina, Las hermanas Querales, Grupo Madera, Cristóbal Jiménez, Francisco Pacheco, Vitico Castillo, Os Orquesta, Lion Lázaro, Banny Kosta, Grupo Niche, Jerry Rivera, Los Borjas, Dimensión Latina, Víctor Drija, Víctor Muñoz, King Changó, Natalia Jiménez, Los Rabanes, Las Chicas del Can, Bonny Cepeda, Omar Enrique, Omar Acedo, Magic Juan, Ilegales, Gustavo Elis, Jeeiph, Adso, Boza, Midnvgt, Corina Smith, Oscarcito, Nicky Jam, Aran One, Xuxo, Los Cadillacs, La Melodía Perfecta, Noriel, Angel Ali, Ciscoh, Led G, El Potrillo, Pablo Montero, Alejandro Palacio, Rafael Santos y Felipe Peláez.

Foto: NDP

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