Fonseca abre un nuevo capítulo musical con “Antes que el tiempo se vaya”, su álbum más íntimo

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El cantautor colombiano Fonseca presenta su más reciente trabajo discográfico titulado “Antes Que El Tiempo Se Vaya”, un álbum que consolida su evolución dentro de la música latina contemporánea y reafirma su trayectoria como una de las voces más reconocidas del género.

Con una carrera respaldada por múltiples premios internacionales, entre ellos nueve Latin GRAMMY®, el artista continúa construyendo un repertorio musical centrado en la emoción, la identidad y la conexión con el público.

Un álbum que gira en torno al valor del tiempo

Este nuevo proyecto representa su onceavo álbum de estudio y surge como una reflexión sobre la importancia de vivir con conciencia del presente. A lo largo de 12 canciones, Fonseca explora distintas emociones y géneros sin perder su sello característico.

El disco mantiene la esencia tropical que lo ha definido desde sus inicios, pero incorpora nuevas influencias sonoras que amplían su propuesta artística.

Colaboraciones que amplían el universo musical del disco

El álbum reúne una selección de colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos, entre ellos Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma.

Estas participaciones aportan diversidad al proyecto y refuerzan el carácter colaborativo del disco, combinando la identidad de Fonseca con distintas corrientes de la música latina actual.

Canciones que conectan con la emoción y la narrativa personal

Dentro del repertorio destacan temas como “Celebrar” y “Ahí estabas tú”, piezas que giran en torno a la gratitud y la conexión emocional. También sobresale “Nunca me fui”, junto a Rubén Blades, una canción que aborda historias humanas vinculadas a la migración y que incluso fue reconocida en el circuito de premios internacionales.

El álbum también incluye temas que remiten a etapas anteriores de su carrera, como “Loco Enamorado” y “Parte Por Parte”, manteniendo un puente entre su evolución y su legado musical.

El sonido característico de Fonseca se mantiene vigente

A lo largo del proyecto, se conserva el estilo que ha definido a Fonseca: una mezcla de pop, música tropical y elementos folclóricos que se combinan con una interpretación vocal marcada por la calidez y la emotividad.

Sobre este lanzamiento, el artista explicó que el álbum refleja un momento muy personal de su vida y su carrera, donde confluyen experiencias, aprendizajes y emociones.

También destacó que la intención del proyecto fue crear un trabajo honesto, con letras que conecten de forma directa con el público y que transmitan su visión actual del tiempo y la vida.

Producción y equipo creativo

El disco fue coproducido por Fonseca junto a Andy Clay, con la participación de productores como Andrés Torres y Mauricio Rengifo, entre otros colaboradores de la industria.

Este equipo contribuyó a consolidar un sonido cuidado y diverso, manteniendo un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo dentro del álbum.

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