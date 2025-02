Foto: Migbelis Castellanos sorprende con un look inspirado en Sabrina Carpenter

Suscríbete a nuestros canales

La exreina de belleza venezolana Migbelis Castellanos una vez más bromeó en sus redes sociales con un cambio de look inspirado en la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

En un video difundido en sus historias de Instagram, la criolla se dejó ver peinando su cabello mientras se hacía el flequillo tipo cortina, parecido al que luce la intérprete de "On my way".

"¿Sabrina Carpenter quién?”, escribió Migbelis Castellanos junto al material audiovisual. Además, lo acompañó con una canción de la joven de 25 años.

Aunque muchos pensaron que la Miss Venezuela 2013 se cortó la pollina para parecerse a Sabrina, no fue así, puesto que la también presentadora de televisión lo que hizo fue que se la enrolló.

"No, no me corté el flequillo", explicó mientras indicaba que solo era un "pequeño truco de belleza" en el que su cabello se veía más corto.

Los usuarios de internet al ver esta publicación levantaron una ola de comentarios para elogiar la apariencia física de Migbelis, quien según se ve más hermosa que Carpenter.

Cabe recordar que Castellanos se encuentra en la dulce espera de primer hijo, frutos de su amor con Jason Unanue.

