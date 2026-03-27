¡Fuera de las rejas! Yailin La Más Viral es liberada bajo fianza: ¿Cuánto tuvo que pagar?

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La artista dominicana Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fue liberada bajo fianza este jueves tras permanecer bajo custodia desde el pasado martes 24 de marzo, cuando fue detenida durante un operativo policial en el sector Los Mina de Santo Domingo Este.

La decisión judicial

La medida fue adoptada por un juez de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, quien impuso una fianza de 8.400 dólares para que la cantante pueda enfrentar el proceso en libertad. La artista se encuentra ahora en libertad condicionada y deberá presentarse ante el tribunal o las autoridades cuando sea requerida.

El abogado de la intérprete, Miguel Guerrero, calificó la decisión como "atinada y apegada a la ley, porque si no existe una vinculación directa ni pruebas que puedan establecer que esas armas pertenecen a ella". El jurista también señaló que la atención mediática que rodea el caso ha influido en el proceso.

Los hechos del arresto

La detención de Yailin se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana del martes 24 de marzo, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) interceptaron a la artista en la calle Aris Azar del sector Los Mina, mientras se desplazaba en un vehículo Lamborghini color verde de su propiedad.

En el interior del automóvil, los agentes ocuparon dos armas de fuego: una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, cargador y dos cápsulas; y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas. En el momento del operativo, la cantante se encontraba acompañada por otras dos personas, cuyas identidades han sido reservadas por las autoridades mientras avanza la investigación.

Antecedentes legales

Este nuevo episodio judicial se suma a un historial de controversias que han marcado la trayectoria pública de la artista. En enero de 2023, Yailin estuvo involucrada en un altercado físico con la comunicadora Nelsy Maglene Feliz Ferreras, conocida como "Fogón", en un salón de belleza del Distrito Nacional. El proceso concluyó meses después mediante un acuerdo entre las partes.

En diciembre de 2023, la cantante fue arrestada en Florida tras una denuncia interpuesta por el rapero Tekashi 6ix9ine, con quien mantuvo una relación sentimental. Enfrentó cargos como agresión agravada, daños a la propiedad y obstrucción de la justicia, siendo liberada bajo fianza.

En paralelo, en República Dominicana, el Ministerio Público llegó a emitir una orden de arresto contra Tekashi tras las denuncias presentadas por la artista, en un conflicto que adquirió dimensiones internacionales.

La investigación por el reciente caso de porte de armas sigue abierta para determinar la procedencia de las armas y las posibles responsabilidades penales de los involucrados.

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