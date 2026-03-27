¿Por qué renunció? Victoria Villarroel revela que la impulsó a dejar de ser la mano de derecha de Kylie Jenner

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Victoria Villarroel pasó cinco años siendo la sombra más eficiente de Kylie Jenner. Como su asistente personal, coordinaba agendas, resolvía imprevistos y se movía en el vértigo de la vida de una de las empresarias más influyentes del mundo.

Cinco años de vértigo entre Kendall y Kylie

La carrera de Victoria dentro del universo Kardashian-Jenner comenzó como pasante en Teen Vogue, un puesto que la llevó a trabajar como gerente de oficina en Jenner Communications. Poco después, se convirtió en asistente tanto de Kendall como de Kylie, una tarea que, según confesó años después, era "titánica".

Manejar las agendas de dos de las hermanas más mediáticas del planeta era un desafío constante. Pero con el tiempo, Villarroel se consolidó como la mano derecha de Kylie Jenner, un rol que mantuvo desde 2015 hasta 2020. Su relación con la empresaria trascendió lo profesional y se convirtió en una amistad cercana, tanto que compartía con ella momentos íntimos y viajes personales.

El momento en la cocina que lo cambió todo

Fue en una conversación casual con Kylie que Victoria entendió que la línea entre su trabajo y su vida se había borrado. La anécdota, que compartió junto a su copresentadora y amiga de Kylie, Stassie Karanikolaou, revela el instante exacto de la revelación.

"Kylie y yo estábamos en la cocina y ella mencionó que necesitaba su laptop, que estaba en el piso de arriba. Yo pensé: 'Uf, ¿quién va a recoger eso? No quiero ir a buscar tu laptop'", confesó Victoria entre risas.

Lo que parecía un pensamiento menor era, en realidad, un síntoma de algo más profundo: la fatiga de un trabajo que no tenía horarios ni límites. Pero la reacción de Kylie, lejos de ser la de una jefa ofendida, fue la que terminó de convencerla.

"Dios mío, Vic, quiero que triunfes"

La respuesta de Kylie Jenner selló la transición con paz. Según relató Villarroel, la empresaria no solo no se molestó, sino que le ofreció un apoyo incondicional. "Dios mío, Vic, quiero que triunfes y voy a estar aquí apoyándote. Te quiero muchísimo", le dijo.

Ese respaldo fue el empujón que Victoria necesitaba para dar el salto. Lejos de cualquier drama o ruptura, su salida del círculo más cercano de Kylie se convirtió en una transición profesional cargada de cariño mutuo y respeto.

Hoy, una creadora con voz propia

Cinco años después de aquel momento en la cocina, Victoria Villarroel se ha consolidado como una influencer y creadora de contenido con identidad propia. Su estilo, cercano y auténtico, le ha permitido construir una comunidad que no depende del apellido Jenner, sino de su propia voz.

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