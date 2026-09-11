Ha*Ash soltó una inesperada pista sobre su próximo estreno: la colaboración que promete darlo todo en la balada romántica

Ha*Ash encontró una manera bastante particular de anunciar su próximo movimiento musical. Las hermanas Hanna y Ashley recurrieron a una invitación que parecía anunciar una celebración nupcial, pero detrás de esa puesta en escena había una noticia mucho más concreta: Cristian Castro será el invitado de su siguiente lanzamiento.

La canción se titula “Antes Que Te Cases” y ya tiene fecha de estreno. El tema estará disponible el 24 de septiembre de 2026, con lo que el anuncio deja planteado un nuevo encuentro entre dos generaciones de intérpretes vinculados a la música romántica.

El título abre la puerta a una historia sentimental

Por ahora, Ha*Ash y Cristian Castro no han revelado la letra completa ni han explicado cuál es la historia específica que cuenta “Antes Que Te Cases”. Lo que sí se ha adelantado es que la canción se mueve dentro del terreno del amor y el desamor, un espacio habitual en las carreras de los tres intérpretes.

El propio nombre del tema genera curiosidad porque parece colocar la historia en un momento límite: algo debe decirse, decidirse o hacerse antes de que llegue el matrimonio. Sin embargo, cualquier interpretación más concreta sería adelantarse a una canción cuyo contenido todavía no ha sido presentado en su totalidad.

Por eso, el atractivo del lanzamiento está también en descubrir qué historia construyeron las voces de Hanna, Ashley y Cristian Castro alrededor de ese título. La respuesta llegará cuando el sencillo sea publicado oficialmente.

Un reencuentro que no parte de cero

La elección de Cristian Castro tampoco es completamente nueva para Ha*Ash. Los artistas ya habían coincidido musicalmente en “Te Amaré Más Allá”, una canción publicada en 2013.

Ese antecedente hace que el próximo lanzamiento tenga un elemento adicional: no se trata de tres voces que se encuentran por primera vez, sino de una colaboración que retoma una combinación musical que llevaba más de una década sin repetirse.

“Te Amaré Más Allá” fue escrita por Luis Carlos Monroy y Adrián Pieragostino y estaba construida alrededor de un sentimiento amoroso intenso. Ahora, el nuevo proyecto cambia de título y de historia, pero conserva la conexión con el repertorio romántico que comparten Castro y las hermanas.

Cristian Castro se metió en el juego de la “boda”

La forma de presentar el sencillo fue parte importante de la estrategia. Ha*Ash anunció que la supuesta “boda del año” necesitaba un invitado especial y etiquetó al cantante mexicano.

Castro siguió la dinámica apareciendo vestido de blanco y bromeó con la idea de casarse con las dos integrantes del dúo. La escena no corresponde a una boda real, sino al concepto utilizado para generar expectativa alrededor del lanzamiento. Aunque ya se conocen el título, los intérpretes y la fecha de publicación, todavía quedan detalles por revelar.

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