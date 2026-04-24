Harry Styles y Zoë Kravitz sellan su romance: se comprometen tras ocho meses de relación

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Lo que comenzó como un discreto romance de verano en 2025 se ha consolidado como la historia de amor definitiva del año. Según informes confirmados por fuentes cercanas a la pareja y difundidos originalmente por Page Six, el fenómeno del pop británico Harry Styles y la aclamada actriz y directora Zoë Kravitz se han comprometido oficialmente.

La noticia surge tras semanas de especulaciones en redes sociales, alimentadas por recientes fotografías de la pareja en las calles de Londres. En las imágenes, Kravitz luce una pieza de alta joyería: un llamativo anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo, el cual fue el centro de atención durante una cena privada el pasado fin de semana.

Una conexión "instintiva y profunda"

Aunque la pareja ha mantenido un hermetismo casi total frente a los micrófonos, fuentes del círculo íntimo aseguran que la intensidad del vínculo sorprendió a ambos desde el inicio.

"Harry está completamente convencido de que Zoë es la persona con la que quiere compartir su vida. Está en un punto de madurez emocional absoluto", reveló un informante cercano al cantante. Por su parte, la actriz de The Batman ha descrito a Styles ante sus allegados como su "alma gemela".

Cronología de un romance relámpago

El compromiso llega apenas ocho meses después de que fueran vinculados por primera vez en agosto de 2025, tras ser captados en una escapada romántica en Roma. Desde entonces, la pareja ha dividido su tiempo entre Nueva York y Londres, logrando equilibrar sus agendas globales con una vida cotidiana sorprendentemente doméstica.

Este compromiso marca un nuevo capítulo para ambos:

Styles , de 32 años, venía de una serie de relaciones de alto perfil, pero nunca se había mostrado tan decidido a dar el paso hacia el matrimonio.

Kravitz, de 37 años, parece haber encontrado la estabilidad definitiva tras su separación de Channing Tatum a finales de 2024.

Próximos pasos

Hasta el momento, los representantes de ambos artistas han declinado hacer comentarios oficiales, siguiendo la línea de privacidad que ha caracterizado su noviazgo. Sin embargo, se espera que la pareja haga su primera aparición pública como prometidos en los próximos eventos de la temporada de premios o durante la promoción del nuevo material discográfico de Styles.

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