Joe Manganiello pidió el número de esta venezolana: conoce los detalles aquí

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Una reconocida presentadora venezolana reveló recientemente que el actor de origen estadounidense - italiano, Joe Manganiello, pidió su número telefónico en una oportunidad.

Durante una entrevista en el programa de streaming Dime la Neta, la venezolana contó cómo fue la experiencia y cuál fue su reacción.

Joe Manganiello se fija en una venezolana

Se trata de la presentadora y modelo venezolana Daniela di Giacomo, también conocida como Dany di Giacomo y contó quién fue el famoso que le "echó los perros".

De acuerdo con las declaraciones de Di Giacomo, "a mi me echó los perros Joe Manganiello cuando estaba empezando", destacando que fue antes de casarse con la actriz Sofía Vergara en 2015.

Reacción de la venezolana Di Giacomo

"El en el 'junket' (rueda de prensa con elenco y productores de un film), me dice ¿Qué vas a hacer después de esto?", aseguro Di Giacomo, destacando que el actor fue "super respetuoso".

Ante la pregunta de Manganiello, la venezolana le respondió que "tengo que trabajar", a lo que el actor le preguntó si podría darle su número de teléfono.

Sin embargo, la modelo y presentadora venezolana no accedió a darle su número de contacto a Manganiello, incluso cuando su jefa del momento le dijo "dale tu número de teléfono y te vas con el".

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