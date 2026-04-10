Jugada constitucional: la inesperada estrategia de Diddy para forzar su libertad

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El equipo legal de Sean Combs, conocido globalmente como "Diddy", reveló una petición formal ante un tribunal federal de apelaciones con el objetivo de revertir la sentencia penal que pesa sobre el artista.

En este sentido, la estrategia se fundamenta en una presunta vulneración de derechos constitucionales durante el proceso judicial.

El argumento: La Primera Enmienda como escudo



Por su parte, los abogados del magnate de la música sostienen que el juicio original careció de la equidad necesaria para garantizar un veredicto imparcial. Además, según el documento presentado, la defensa argumenta que se utilizaron elementos que gozan de protección bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (EEUU), la cual garantiza la libertad de expresión, según informó Mundo x News.



En el mismo orden de ideas, la tesis de la defensa sugiere que ciertas pruebas o testimonios presentados por la fiscalía no debieron influir durante la desición del jurado. Del mismo modo, dicha defensa sostiene que la exposición de dichos elementos pudo generar un sesgo indebido, comprometiendo la validez jurídica del resultado final, según detalló Mundo x News.

Un precedente en juego



Actualmente, el tribunal de apelaciones delibera sobre la admisión de estos argumentos. Si bien, de prosperar, el caso no solo podría cambiar el destino legal de Combs, sino que sentaría un precedente crítico sobre cómo se interpretan los derechos constitucionales en juicios de alto perfil mediático donde la imagen pública y la libertad de expresión convergen.



Por el momento, el veredicto se mantiene firme mientras el sistema judicial evalúa si, efectivamente, el debido proceso fue vulnerado en las etapas previas del juicio, según reseñó Mundo x News.

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