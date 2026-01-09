Trump niega indulto a Sean "Diddy" Combs

Suscríbete a nuestros canales

La petición de indulto que hiciera en días pasados el rapero Sean "Diddy" Combs al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue desestimada este viernes.

El mandatario norteamericano informó, a través de una entrevista, que el productor musical y rapero le envió una carta solicitando el indulto, pero la misma fue negada, así como a otras celebridades que aplicaron a este tipo de misiva oficial.

La explicación la dio Donald Trump durante una entrevista al periódico The New York Times, indicando además que otras personas como Dereck Chauvin, policía condenado por el asesinado de George Floyd durante un arresto en Minneapolis en el 2020, también la fue negada.



Combs, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está cumpliendo una sentencia de más de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.



Tras un juicio que se alargó dos meses, el artista musical, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado, según reveló la agencia de noticias EFE.

