Sentencian a Sean 'Diddy' Combs por estos graves delitos: sus hijos piden clemencia por él

El reconocido productor musical estadounidense, Sean Diddy Combs, también conocido conocido como 'Puff Daddy' recibió este viernes la condena por los delitos de protistución.

Aunque la Fiscalía pidió más de 11 años de prisión por estos delitos, el juez federal de Distrito, Arun Subramanian, impuso una condena más corta en la audiencia que se realizó hoy en el Tribunal Federal de Manhattan, en Estados Unidos (EE.UU.).

Sentencian a Sean Diddy Combs

A Combs lo declararon culpable de prostitución por organizar el viaje de acompañantes masculinos pagados para participar en shows sexuales bajo sustancias psicotrópicas.

Aunque el jurado lo absolvió de cargos más graves como los de crimen organizado y tráfico sexual, se le dictó una sentencia de 50 meses de prisión, poco más de 4 años, por dos cargos de prostitución.

Cabe destacar que Combs se declaró inocente de estos cargos y probablemente introduzca una apelación a la condena que recibió hoy.

Sin embargo, antes de que el juez Subramanian dictara sentencia, 'Puff Daddy' se disculpó en el juicio con sus dos exparejas involucradas, Casandra Ventura y una mujer identificada como Jane, y aseguró que aprendió la lección.

"Sé que nunca volveré a poner mis manos sobre otra persona", dijo Combs, quien enfrentaba una pena de hasta 20 años de prisión por los delitos de prostitución. tráfico sexual y crimen organizado.

Hijos de Combs piden clemencia

Previo a las declaraciones del productor musical, su hija de 18 años, Jessie Combs, pidió clemencia por su padre, asegurando que durante el año que lleva tras las rejas "se ha convertido en un mejor hombre".

"No estamos aquí para excusar ninguno de sus errores", dijo Jessie, sin embargo, enfatizó que "él sigue siendo nuestro padre y aún lo necesitamos presente en nuestras vidas".

