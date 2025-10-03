El recuerdo agridulce de Bad Bunny con una de sus seguidoras

Suscríbete a nuestros canales

En una confesión que sorprendió a sus fans, Bad Bunny recordó uno de esos episodios que parecen sacados de una película. Durante un concierto el cantante estuvo a punto de regalarle un momento íntimo a su fan, pero justo en ese instante ella decidió mirar su teléfono.

El artista contó que ella había llamado su atención y que él quiso ser recíproco y regalarle un beso dirigido pero en ese momento ella le quitó la mirada de encima para buscar su teléfono y grabar el momento pero no lo logro:

“Cuando levantó la cabeza, yo ya me había ido”, relató conternado.

El conejo malo expresó que si bien hay momentos para fotos tambien hay momentos que se deben guardar en la memoria, esos en los que cada segundo es valioso y que ella por estar pendiente de si teléfono perdió el momento de su vida.

Entre pantallas y conexiones reales

El intérprete de Debí tirar más fotos aprovechó la historia para reflexionar sobre la desconexión que generan las redes sociales. “Está bien grabar, pero también existe la oportunidad de tener un momento humano, real… de verme a los ojos”, comentó con un tono que mezclaba nostalgia y crítica.

La anécdota no solo fue divertida, sino también una muestra de cómo los teléfonos han robado protagonismo a la magia de lo inesperado.

Fans divididos en redes

El relato desató debate entre sus seguidores: algunos lamentaron que la fan no viviera su “instante de gloria”, mientras otros ironizaron diciendo que Bad Bunny era un pretencioso o que él fue el que quedó pensando en ella.

