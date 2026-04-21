La "Bichota" prepara maletas con su "TropiTour": Karol G revela sus fechas

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La "Bichota", Karol G, encendió nuevamente la escena musical al confirmar oficialmente su regreso a los escenarios globales.

A través de un creativo videoclip en su cuenta de Instagram, la artista colombiana reveló el nombre de su próxima aventura: "TropiTour", una gira que promete llevar la energía tropical y el empoderamiento femenino a cada rincón del planeta.



En este sentido, en el material audiovisual, aparece una Karol G multifacética, cargando un peluche gigante y viajando en un camión lleno de color y símbolos playeros, reforzando la estética vibrante que caracteriza su nueva era musical.

Además, la cantante acompañó el anuncio con un emotivo mensaje: “VIAJANDO POR EL MUNDO, TropiTour”, desatando de inmediato una ola de comentarios de apoyo de colegas como Greeicy y miles de fanáticos que ya esperan las fechas oficiales.



Dentro de este contexto, una de las paradas más destacadas para la artista colombiana será su paso por Latinoamérica, con fechas en las siguientes ciudades:

Lima (Perú) – 22 de enero de 2027

Santiago (Chile) – 27 de enero de 2027

Buenos Aires (Argentina) – 7 de febrero de 2027

São Paulo (Brasil) – 12 de febrero de 2027

Santo Domingo (República Dominicana) – 19 de febrero de 2027

En cuanto a su país natal, Colombia, el tour hará una parada especial el 4 de diciembre de 2026 en Bogotá, en el estadio El Campín.

Finalmente, Karol G reafirma así su posición como la referente indiscutible del género urbano, elevando las expectativas sobre lo que será, sin duda, uno de los eventos musicales más importantes de 2026 y 2027.

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