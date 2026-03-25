La curiosa razón por la que Tony Costa no se toma fotos con los hijos de sus parejas

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El bailarín español Tony Costa decidió aclarar una duda que venía generando comentarios en redes sociales: por qué no existen imágenes en las que aparezca junto a su hija, su actual pareja y el hijo de ella en un mismo contexto.

La interrogante surgió luego de que un usuario le preguntara directamente si había establecido restricciones durante la fiesta de cumpleaños de su hija, fruto de su relación con Adamari López. Ante esto, el bailarín respondió con un mensaje en el que explicó su postura.

Una dinámica familiar que se mantiene sin exposición conjunta

Costa señaló que la razón principal tiene que ver con el respeto hacia la dinámica familiar que han construido. Explicó que, hasta ahora, no han compartido públicamente imágenes donde aparezcan todos juntos, y que la intención es mantener esa misma línea.

Según sus palabras, no se trata de una prohibición aislada, sino de una forma de manejar los vínculos familiares con discreción y consideración hacia todas las partes involucradas.

Sin registros públicos de imágenes compartidas

Hasta la fecha, no se han visto fotografías en redes sociales donde Tony Costa aparezca junto al hijo de su actual pareja, Mimi Ortiz, ni imágenes donde ella comparta con Alaïa, la hija del bailarín.

Tampoco existen publicaciones donde todos coincidan en una misma imagen, algo que había despertado la curiosidad de los seguidores y que ahora tiene una explicación directa.

Un acuerdo que también se extiende a eventos privados

El bailarín indicó que este criterio se mantiene incluso en celebraciones familiares. En ese sentido, explicó que durante reuniones o eventos se ha solicitado a los invitados evitar capturar o difundir imágenes que incluyan a todos los miembros en conjunto.

Este tipo de decisiones, según explicó, busca preservar el respeto tanto hacia la madre de su hija como hacia el padre del hijo de su pareja.

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