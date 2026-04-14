“La dignidad no vive en una arruga”: Gaby Spanic se defiende con todo de las críticas por su última cirugía estética

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La protagonista de éxitos internacionales como La usurpadora, Gaby Spanic, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras revelar el resultado de una intervención estética facial realizada en Brasil. A través de su cuenta de Instagram, Spanic compartió con sus más de tres millones de seguidores el proceso de recuperación y los cambios en su fisionomía, lo que generó un intenso debate entre quienes celebraron su nueva imagen y quienes cuestionaron su decisión bajo el argumento de "envejecer con dignidad".

Un manifiesto sobre el cuerpo y la libertad

Ante los señalamientos, la actriz venezolana emitió un comunicado en sus redes sociales donde redefine el concepto de dignidad asociado al paso del tiempo. "La dignidad no vive en una arruga ni en un espejo. Vive en cómo te miras a ti misma", sentenció Spanic, aclarando que no considera necesario justificar sus decisiones personales ante terceros. La actriz enfatizó que el cuidado personal y el deseo de verse bien no restan valor a la trayectoria de una mujer, sino que son una extensión de la libertad de decidir sobre el propio cuerpo. "Envejecer no es rendirse, es evolucionar", puntualizó, logrando que su mensaje fuera ampliamente respaldado por figuras del espectáculo como la actriz Lorena Herrera.

Detalles técnicos y recuperación

El equipo médico responsable de la intervención en Brasil detalló que se implementó una “estrategia quirúrgica orquestada” diseñada específicamente para las necesidades de la actriz. A solo 21 días de la operación, los especialistas calificaron los resultados como satisfactorios, destacando una evolución positiva y natural.

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