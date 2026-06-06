La evolución de RBD: así lucen hoy los íconos de toda una generación

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La telenovela mexicana Rebelde, la cual inició transmisiones en el año 2004 bajo la producción de Pedro Damián, marcó un hito en la televisión internacional y en la música pop en español.

En este sentido, la historia del Elite Way School no solo cautivó a millones de espectadores, sino que impulsó la creación del grupo musical RBD.

A dos décadas del episodio final de este proyecto, las imágenes actuales del elenco encienden la nostalgia y muestran la notable evolución de sus protagonistas.

Las mentes brillantes de la banda



El núcleo musical de la serie experimentó rumbos muy diversos en sus vidas profesionales y personales:



Mía Colucci (Anahí): la carismática actriz consolidó su estatus de ícono pop. Tras varios años de retiro parcial para dedicarse a su familia, regresó con fuerza a los escenarios en la reciente gira de reencuentro del grupo.

Foto: T13

Foto:@anahi



Roberta Pardo (Dulce María): la intérprete de la estudiante más rebelde combinó su faceta como madre con una exitosa carrera en la música solista y la actuación en telenovelas de horario estelar.

Foto: El Comercio Perú

Foto: @dulcemaria

Foto: People en Español

Foto: @maiteperroni



Diego Bustamante (Christopher Uckermann): El actor volcó su talento hacia la producción musical, el cine independiente y la composición, además de mantener un estilo de vida enfocado en la espiritualidad.

Foto: Milenio

Foto: N+

Foto: TvNotas

Foto: El Imparcial



Miguel Arango (Alfonso Herrera): él tomó el camino más distante del origen musical del grupo. Herrera rechazó participar en los reencuentros de la banda para enfocar todo su esfuerzo en la actuación cinematográfica y en series de Hollywood, donde goza de un enorme respeto crítico.

Foto: El Espectador

Foto: Marca



La producción contó además con un reparto de soporte que dio vida a tramas secundarias memorables:



Alma Rey (Ninel Conde): la espectacular madre de Roberta en la ficción mantiene una presencia activa en la música regional mexicana y en espectáculos de variedades.

Foto: Telediario México

Foto: Mamás Latinas



Vico Paz (Angelique Boyer): su pequeño papel como la mejor amiga de Mía anticipó una carrera brillante. En la actualidad, Boyer es la reina indiscutible de los melodramas de la televisión mexicana con numerosos protagónicos en su historial.

Foto: Team Agelique Boyer

Foto: Infobae



José Luján (Zoraida Gómez): la leal amiga de la trama continúa su labor en el mundo del entretenimiento, enfocada en la conducción y en proyectos de comedia teatral.

Foto: People en Español

Foto: Milenio

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