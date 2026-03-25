¿Lágrimas o histeria? El video de los fans de BTS que se volvió viral tras el show

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El grupo musical surcoreano de K-pop, BTS llevó a cabo su esperado concierto gratuito de regreso a los escenarios este 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur; y sus fans mostraron euforia y nostalgia tras el hecho.

Si bien, el show reunió a más de 100.000 personal en el lugar y fue sintonizado por millones de espectadores por medio de la plataforma de streaming, Netflix, según detalló El Diario.

En el mismo orden de ideas, la presentación que duró una hora, representó la primera actuación de BTS desde el año 2022. Además, el reencuentro de la agrupación surcoreana ocurre luego del paréntesis que llevaron a cabo los integrantes con el objetivo de cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Fanáticos de BTS

Sin embargo, miles de seguidores de BTS que no lograron entrar al recinto principal decidieron congregarse en los alrededores para seguir el espectáculo por medio de las pantallas gigantes del lugar.

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