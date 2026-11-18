La situación judicial de Julio Iglesias da un nuevo giro en España. El cantante deberá afrontar una investigación tras la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite una querella promovida por dos mujeres que trabajaron para él y que han denunciado presuntos episodios de violencia sexual y otras conductas durante su relación laboral con el artista.

La resolución, firmada por el magistrado Antonio Piña, permite que la justicia examine los señalamientos por posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El avance del procedimiento llega después de meses de actuaciones preliminares y de un cambio de criterio por parte del Ministerio Público, que inicialmente consideró que España no tenía jurisdicción para intervenir.

Dos antiguas empleadas llevan el caso ante los tribunales

El origen de este proceso se encuentra en la denuncia que las dos mujeres presentaron en enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con el acompañamiento de la organización Women's Link Worldwide. Sus testimonios hacen referencia a presuntas situaciones ocurridas mientras trabajaban en propiedades del intérprete ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Las denunciantes, cuyas identidades se mantienen protegidas, sostienen que durante ese periodo estuvieron expuestas a comportamientos que consideran constitutivos de diferentes delitos. Sus declaraciones dieron lugar a una primera revisión por parte de la Fiscalía, que abrió diligencias para determinar si existían fundamentos que permitieran llevar el asunto ante la justicia española.

¿Por qué cambió la postura de la Fiscalía?

En un primer momento, el Ministerio Público decidió archivar sus actuaciones preliminares. Su argumento fue que no encontraba conexiones suficientes con España para asumir la investigación, debido a que los hechos denunciados habrían sucedido en el extranjero y las circunstancias personales de las implicadas y del señalado tampoco permitían establecer, según su valoración inicial, un vínculo relevante con el país.

No obstante, la posición de la Fiscalía cambió posteriormente, cuando las extrabajadoras acudieron directamente a la Audiencia Nacional con una querella. El organismo pasó a respaldar la intervención de los tribunales españoles, lo que abrió la posibilidad de que un magistrado analizara los argumentos presentados y decidiera si correspondía iniciar una investigación judicial.

La declaración de las denunciantes y los delitos que se investigarán

Con la querella admitida, el juez Antonio Piña estableció que las dos mujeres deberán acudir presencialmente a declarar el próximo 3 de febrero de 2027. Esta comparecencia forma parte de las diligencias previstas para conocer con mayor profundidad sus versiones y examinar las circunstancias expuestas en el procedimiento.

La resolución también establece cuáles serán los señalamientos que podrán ser objeto de investigación. Además de los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, la denuncia incluía otras imputaciones, pero el magistrado dejó fuera de esta admisión las relacionadas con una supuesta trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Julio Iglesias ha rechazado las acusaciones

Mientras el procedimiento avanza, la postura del cantante ha sido negar los señalamientos realizados por sus antiguas empleadas. El caso ha generado atención por la relevancia internacional del intérprete, cuya vida personal y trayectoria artística vuelven a quedar bajo el foco mediático.

La admisión de la querella no equivale a una condena ni significa que los hechos denunciados estén probados. Será el desarrollo de las actuaciones judiciales el que permita esclarecer las acusaciones y determinar si existen responsabilidades penales. Por ahora, el caso abre un nuevo capítulo en los tribunales españoles para Julio Iglesias.

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