Tras convertirse en la película más vista en la historia de Netflix, con más de 670 millones de visualizaciones, el universo de Las Guerreras Kpop dará el salto a la realidad. Netflix y AEG Presents confirmaron el lanzamiento de la Golden World Tour, una gira de arenas que comenzará el 5 de junio de 2027 en Estados Unidos. El recorrido inicial contempla alrededor de 50 ciudades y más de 150 presentaciones entre 2027 y 2028, con una primera etapa confirmada por Norteamérica, Reino Unido y Europa, mientras que las fechas para Asia-Pacífico y Latinoamérica se anunciarán en las próximas semanas.

Una producción que mezcla animación, acrobacias y participación del público

El espectáculo no será un concierto convencional. La dirección creativa está a cargo de Amy Tinkham, profesional con más de 25 años de experiencia en entretenimiento en vivo y responsable de giras de artistas como Paul McCartney y Mariah Carey, así como de espectáculos de Cirque du Soleil. La propuesta combinará tecnología de representación escénica de última generación con artistas en vivo, acrobacias, coreografías y momentos de interacción con la audiencia. Las integrantes animadas de HUNTR/X —Rumi, Mira y Zoey— podrán comunicarse con el público en tiempo real, y los asistentes tendrán la oportunidad de participar en la historia, por ejemplo, ayudando al trío a sellar el Honmoon, la barrera que protege a la humanidad de los demonios. Los rivales Saja Boys y el tigre Derpy también tendrán apariciones especiales.

Fechas confirmadas y calendario de preventa

La etapa europea arrancará el 1 de septiembre de 2027 en Zúrich, Suiza, y continuará por ciudades como Milán, Ámsterdam, Viena, Berlín, Hamburgo, Copenhague, Oslo, Colonia, Bruselas, París y Dublín. En Reino Unido, la gira pasará por Glasgow, Birmingham y Mánchester, antes de cerrar con tres noches consecutivas en el The O2 Arena de Londres, los días 22 y 23 de octubre. En cuanto a la venta de entradas, el calendario establece una preventa exclusiva para tarjetahabientes Mastercard que comenzará el miércoles 18 de noviembre, seguida de una preventa para fans registrados el jueves 19 de noviembre y la venta general el viernes 20 de noviembre. La organización también ofrecerá una cantidad limitada de paquetes VIP que podrían incluir asientos reservados, sesiones de fotos en el escenario, fiestas previas y merchandising exclusivo.

La voz de Netflix: "Un fenómeno que marca una generación"

Marian Lee, directora de marketing de Netflix, destacó el alcance del proyecto en un comunicado oficial: "KPop Demon Hunters ha pasado de ser un éxito sorpresa a un fenómeno que marca a toda una generación. Este fandom nunca se trató de un solo momento, y la Golden World Tour es la forma de mantenerlo vivo, llevando esa energía de 'Takedown' a las arenas de todo el mundo, donde los fans pueden cantar, bailar y ayudar a HUNTR/X a sellar el Honmoon". La película, estrenada en junio de 2025, acumula más de 15.000 millones de reproducciones en streaming para su banda sonora, y su tema principal, "Golden", se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar un Óscar y un Grammy.

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