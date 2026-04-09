¿Listos para la salsa? El anuncio de María Conchita Alonso que ya es tendencia

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La icónica artista cubano-venezolana, María Conchita Alonso, volvió a sacudir el mundo del entretenimiento con un emocionante anuncio.

A través de sus redes sociales, la diva confirmó que a partir de la medianoche de este viernes, su nuevo tema titulado "Hazme sentir Salsa" estará disponible en todas las plataformas musicales.



En esta ocasión, Alonso no llega sola, sino acompañada por la legendaria Sonora Santanera, asegurando una mezcla explosiva de talento y ritmo tropical. "Está buenísima", destacó la cantante en un video compartido en su perfil de Instagram donde invitó a sus seguidores a no perderse el lanzamiento, ya sea durante la noche del jueves o al despertar el viernes.



Además del audio, se espera que el video oficial también se estrene el viernes a través de los canales de VEVO y YouTube.

Finalmente, con su característico carisma, María Conchita envió bendiciones a sus fans y reafirmó que sigue más vigente que nunca, explorando nuevos matices musicales sin perder la esencia que la convirtió en una estrella internacional.

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