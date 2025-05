En video: lo bueno, lo malo y lo feo del inicio de la gira de Shakira por Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de Shakira a Estados Unidos fue por todo lo alto: el Bank of America Stadium, completamente abarrotado, sirvió de escenario para el inicio de su gira “Las mujeres ya no lloran” en Charlotte, Carolina del Norte.

Instagram: Shakira

Instagram: Shakira

Lo bueno

Mebarak Ripoll, la diva latina más representativa de los últimos 30 años, abrió el espectáculo con “La fuerte” y continuó con sus temas más importantes, esos que han servido de sountrack para las fiestas, el amor, el desamor y hasta el empoderamiento femenino.

Incluyó “Undernearth your clothes”, pero sacó “Cómo, dónde y cuándo”, “Poem to a horse”, “Ciega, sordomuda” y “El jefe”, que sonaron en sus recitales de México. “Esta vez faltó el rock, pero fue el momento del amor, porque en Underneath your clothes brilló con toda la nostalgia y el corazón que tiene su letra”, explicó el periodista Alexander Escorche a la marca 2001.

Lo malo

El comunicador, y presidente del club de fans de Shakira en Venezuela, contó que hubo detalles durante la presentación. “Fallaron las pantallas durante la caminata con ´la loba´, marcaron error cuando correspondía combinar los visuales con las imágenes en vivo”, detalló.

Lo feo

En una presentación en vivo, el sonido juega un papel relevante, por no decir fundamental. Esta vez, la barranquillera lidió con esos imprevistos. “El sonido tuvo sus detalles, no era muy potente y a veces fallaba el micrófono de Shakira. También fue muy evidente la pista de Hips don´t lie porque Wycelf Jean entró a destiempo y desafinado”, contó.

Las puertas del recinto abrieron a las 6:00 pm, la convocatoria fue a las 6:30 pm y la colombiana salió a las 9:08 pm “cuando se esperaba que saliera a las 9:00 exactas. Los encargados de amenizar la espera fueron Dj D Nice y Wyclef Jeans”, enfatizó Escorche.

"A pesar de los detalles, lo importante es el potencial de Shakira, pese a los fallos que se presentaron, logró captar la atención. Con su puesta en escena minimiza cualquier error", subrayó.

Instagram: Shakira

Instagram: Shakira

¿Qué sonó en el primer día de concierto de Shakira por Estados Unidos?

Escorche indicó que en esta oportunidad, Shakira cantó 29 temas, mientras que en algunos países de Latinoamérica sonaron entre 30 y 32.

Aquí el setlist de Shakira en Charlotte:

• "La Fuerte".

• "Girl Like Me".

• "Las de la Intuición".

• "Estoy Aquí".

• "Empire".

• "Inevitable".

• "Te Felicito".

• "TQG".

• "Don't Bother".

• "Acróstico".

• "Copa Vacía".

• "La Bicicleta".

• "La Tortura".

• "Hips Don't Lie".

• "Chantaje".

• "Monotonía".

• "Addicted to You".

• "Loca".

• "Soltera".

• "Última".

• "Ojos Así".

• "Pies Descalzos, Sueños Blancos".

• "Antología".

• "Objection (Tango)".

• "Underneath your Clothes".

• "Whenever, Wherever".

• "Waka Waka (This Time for Africa)".

• "She Wolf".

• "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

El concierto duró 2 horas y 3 minutos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube