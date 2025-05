Los actores Dave Franco y Alison Brie enfrentan cargos legales

Suscríbete a nuestros canales

La pareja de actores Dave Franco y Alison Brie ha sido demandada por violación de los derechos de autor en su película 'Together', que la productora StudioFest considera una "copia flagrante" del filme 'Better Half'.



La denuncia fue interpuesta ante un tribunal de California y señala que la cinta que fue presentada en el pasado festival de Sundance copia el concepto de una pareja fusionada físicamente por una fuerza sobrenatural.



Franco y Brie, de 39 y 42 años respectivamente, se casaron en 2017, han colaborado juntos en distintos proyectos y según la demanda recibieron la oportunidad de participar en 'Better Half', pero la rechazaron.



La pareja se negó a trabajar en esa primera cinta con la intención de producir otra ellos mismos, de acuerdo con la productora denunciante, StudioFest.



La demanda considera que los acusados utilizaron la misma combinación de la "extraña unión física" y de la urgencia de permanecer ocultos, entre otros puntos en común.



Ese documento añade que el director de cásting de 'Better Half' envió por correo electrónico a Franco y a Brie el guion de esa película y una oferta para que estos actuaran en la misma.



Tanto en uno como en otro filme los dos protagonistas empiezan a tener problemas en su vida diaria a medida que sus cuerpos quedan cada vez más unidos y empiezan a controlarse mutuamente. Al final acaban resignados ante la idea de vivir pegados.



Para la agencia WME, que representa a los intérpretes, la demanda es "frívola y sin fundamento": "Los hechos en este caso son claros y planeamos defendernos enérgicamente", dijo un portavoz de esa agencia en una declaración a la prensa recogida por medios como Variety.



Brie saltó a la fama por su participación en la serie 'Mad Men' y Franco, hermano de los también actores James y Tom Franco, ha actuado en filmes como 'Neighbors' (2014) o 'The Disaster Artis' (2017).

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube