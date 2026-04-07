¡Los cuidados masculinos también existen! El retoquito estético que se hizo uno de los hijos de Maite Delgado

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Alfonso Mora, el hijo de Maite Delgado dejó ver el antes y después de su transformación, generando comentarios y reacciones sobre una práctica que gana terreno entre el público masculino.

El cambio que encendió las redes

Las primeras imágenes del proceso fueron registradas en noviembre, cuando Alfonso Mora acudió a Istanbul Hair Center Venezuela para iniciar el tratamiento. Posteriormente, se compartieron comparativas que muestran su evolución cuatro meses después del procedimiento.

Aunque especialistas señalan que los resultados más notorios suelen observarse a partir del sexto mes, el avance ya es visible en esta etapa inicial, cuando fue la primera vez a consulta tenía alopecia avanzada notablemente, un hecho que ha cambiado.

Así fue el procedimiento capilar

De acuerdo con lo compartido, el proceso comienza desde primeras horas del día con la marcación de las zonas a intervenir. Luego se lleva a cabo la extracción de los folículos desde el área donante, una fase clave dentro del tratamiento.

Tras una pausa, el equipo continúa con la implantación de los folículos en las áreas seleccionadas. Finalizada la jornada, el paciente regresa a casa y en los días posteriores recibe asistencia con lavados y cuidados específicos para favorecer la evolución del procedimiento.

Una práctica cada vez más común entre hombres

El caso de Alfonso Mora se suma a una tendencia en crecimiento en la que los hombres optan por procedimientos estéticos para mejorar su apariencia. Los tratamientos capilares, en particular, han ganado popularidad como alternativa para quienes buscan cambios visibles en su imagen.

Durante el día del procedimiento, se reportó la presencia de varias personas en el centro especializado, incluyendo una participación femenina destacada. Este tipo de intervenciones continúa atrayendo tanto a hombres como a mujeres, mientras su difusión en redes sociales incrementa el interés del público.

Evolución en curso y seguimiento del tratamiento

A cuatro meses de haberse realizado el procedimiento, la evolución continúa en desarrollo, con cambios progresivos que forman parte del proceso natural del tratamiento capilar.

Se espera que en los próximos meses se compartan nuevas actualizaciones sobre el resultado final, a medida que avance la etapa de crecimiento del cabello y se consolide la transformación iniciada en noviembre.

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