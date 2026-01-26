Luto en el mundo del espectáculo: fallece el reconocido comediante que dio voz al icónico personaje de “Topo Gigio”

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido actor y comediante Gabriel Garzón, quien era recordado por darle voz al personaje “Topo Gigio”, falleció a primera hora de este lunes.

Fue el comediante Jorge Falcón quien confirmó la lamentable noticia, meses después de que se habían solicitado donaciones de sangre para Garzón.

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte del actor de doblaje. A pesar de que el humorista utilizó sus redes sociales para informar sobre el fallecimiento de Garzón, no reveló cuáles fueron los motivos de su partida.

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, publicó Falcón.

Garzón atravesó momentos difíciles

De acuerdo con la publicación de Mileno, meses atrás, el nombre de Garzón se hizo tendencia después de que se diera a conocer que el actor necesitaba donadores de sangre.

En ese entonces, se informó que la voz de “Topo Gigio” tenía problemas de salud, pero nunca se mencionó cuál era la condición que padecía.

En publicación de Jorge Falcón, seguidores del actor edicaron mensajes de cariño despidiendo al actor.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue un reconocido actor de doblaje que también brilló dentro del mundo del entretenimiento en México como comediante, titiritero y productor, pero es especialmente recordado por ser la voz oficial de Topo Gigio, uno de los personajes infantiles más entrañables para el público mexicano.

Topo Gigio se ganó el cariño del público

A lo largo de su carrera, se desempeñó en proyectos para la radio y televisión, y participó en programas como “Una sonrisa con Cepillín” y “El espacio del tío Gamboín”, los cuales dejaron una marca en la cultura popular.

Garzón gozó de una cercanía con la audiencia y convirtió en un querido por distintas generaciones, debido a su talento para dar vida a sus personajes.

El actor atravesó momentos difíciles en su vida personal, como la amputación de su pierna izquierda tras un accidente en 2016.

