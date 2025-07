Manelyk pone un alto a los ataques de fans de Caramelo: “Se metieron con lo que más me importa”

Suscríbete a nuestros canales

Manelyk González no aguantó más. En una transmisión en vivo durante el fin de semana, la estrella mexicana se dirigió a sus seguidores con un mensaje serio dejando claro que llegó al límite respecto a su relación con Caramelo y lo que está ocurriendo a su alrededor.

“Esta vez no vengo a chismear, sino algo super serio . Hoy vengo a hablar de algo super importante que me está afectando mi entorno a las personas que está a mi alrededor y por ende me está afectando a mi”, dijo al comenzar su transmisión. La también empresaria confesó que desde que salió de La Casa de los Famosos, su vida personal y profesional se ha visto afectada por los conflictos entre fandoms.

“He intentando unir a los fans, sé que hay muchos que nos apoyan, pero también hay otros que no me soportan y se están metiendo donde no deben”, afirmó. “Que no les caiga bien, lo entiendo, pero que interfieran en mi trabajo y afecten a la gente que trabaja conmigo, eso no lo pienso tolerar”.

Manelyk fue directa al revelar que parte del equipo que la acompaña ha recibido ataques en redes: su socia, su estilista, e incluso familiares cercanos han sido blanco del odio de algunos fans de su pareja. “Ya no es solo mi relación, es mi entorno, es mi gente. Yo soy figura pública, aguanto, pero no voy a permitir que dañen a quienes han estado conmigo en las buenas y en las malas”.

Más allá de lo personal, lo laboral también está en juego. “Hay campañas que me están saboteando. Proyectos que trabajé con esfuerzo, y llegan a ensuciarlos con insultos y mala vibra”, lamentó.

Manelyk también se pronunció en defensa de su comunidad de seguidores: “Llevo más de diez años picando piedra, he pasado por todo tipo de realities, y tengo fans que han estado ahí desde el inicio. No voy a quedarme callada mientras vienen otras a insultarlas. No se los voy a permitir”.

Aunque no dio detalles específicos sobre el futuro de su relación con Caramelo, sí dejó claro que su prioridad es proteger su paz y a los suyos. “Hay cosas que no se negocian, y una de ellas es el respeto”, concluyó con firmeza.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube