Marko Música revela la herida que lo marcó para siempre: Mi papá murió sin verme, y fue por un acto de rebeldía

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista durante el podcast Los Hombres Sí Lloran, el comediante e influencer Marko Música compartió uno de los momentos más duros de su vida, refiriéndose a la muerte de su papá, justo cuando intentaba reconectar con él tras semanas de distancia provocadas por un una rebeldía del momento.

“Mi papá falleció cuando yo tenía 14 años. Me había sacado de la televisión porque estaba saliendo mal en los estudios, y aunque en ese momento no lo entendí, hoy sé que fue el acto de amor más grande que me pudo dejar”, confesó. Su padre lo alejó de la fama juvenil y del dinero que empezaba a llegar con sus primeros éxitos en televisión, una decisión que cambió el rumbo de su vida.

El padre al ver que su madre no lograba contener a ese joven que estaba más interesado en el dinero y la fama que los estudios, se llevó a Marko q vivir con él y lo saco de un colegio privado que él mismo se pagaba con lo que ganaba con su carrera artística.

Sin embargo, Marko no entendió en aquel momento que se trataba de un bien mayor: "Sentía que estaba acabando con mi arte, con mi expresión... me fui de fiesta, de locura y no volví, Hasta que un día, después de tres semanas sin hablarle, llamé a mi hermana para pedirle que me lo pasara, y me dijo: ‘Papá se acaba de morir hace una hora’”, dijo el influencer mientras contuvo un nudo en la garganta.

El padre de Marko sufría de alcoholismo pero no le daban importancia porque no lo hacía tener malas acciones , lo veían como un gusto, pero ese 'placer' terminó causándole cirrosis y llevándolo a la muerte.

“No era el borracho malo, era el que amaba, el que abrazaba. Pero bebía todos los días y no supimos cómo ayudarlo. La cirrosis no avisa”.

Hoy, el recuerdo de su padre lo impulsa a ser un hombre distinto, el artista asegura que es un momento que marcará eternamente su vida: “Hay heridas que no quiero superar. No me interesa sanarlas porque me acompañan con amor" decía conteniendo quebrar su voz, "Pero esa ausencia me convirtió en un papá entregado, presente con mis hijas 24/7”.

Asimismo Marko reflexionó sobre el amor y el valor del tiempo con lo la seres queridos: “Suena trillado..., pero sí hay que llamar a la gente para decirle que la ama. No esperes”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube