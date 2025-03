Marvel lanza el 'Avengers: Doomsday': conoce las figuras importantes del MCU

Suscríbete a nuestros canales

Marvel decidió desvelar nada menos que 27 estrellas para la nueva entrega de los Avengers, que se nutre de los superhéroes de 'X-Men' o 'Fantastic Four', pero que no cuenta con Hugh Jackman, Tom Holland ni Brie Larson.



Al menos de momento, porque la película no se estrena hasta 2026, así que aún puede haber sorpresas más allá de las que ya ha dado el anuncio del reparto, encabezado por Chris Hemsworth (Thor) y que, como ya se sabía, contará con Robert Downey Jr. que pasa de ser Iron Man, el superhéroe que acabó con Thanos en 'Avengers: Endgame', al villano de la nueva entrega de Avengers.



Una de las sorpresas mejor acogidas por los fans ha sido la inclusión de Pedro Pascal (Mr Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) y Ebon Moss-Bachrach (Thing), los nuevos 'Fantastic Four', película que recupera a estos superhéroes y que se estrenará este verano.



Tambiénha generado muchos comentarios la incorporación de algunos de los nombres míticos de la primera saga X-Men': Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), Kelsey Grammer (Beast) y James Marsden (Cyclops).



Justamente estos nombres han hecho a los fans preguntarse por qué no estará Hugh Jackman, que ha interpretado a Wolverine en siete largometrajes de los 'X-Men' y en al alabado 'Deadpool & Wolverine' (2024), en el que retomó un papel que había asegurado que no volvería a interpretar.



Y también genera otra pregunta. Si está Grammer, que apareció como Beast en la escena postcrédito de 'The Marvels' (2023) junto a Monica Rambeau, ¿por qué no están las protagonistas de ese filme: Teyonah Parris, que interpreta a la amiga de Carol Danvers (Captain Marvel), ni Brie Larson que da vida a la superhéroe más poderosa de este universo?



Tampoco está en Doomsday el antihéroe más divertido de Marvel, Ryan Reynolds (Deadpool), ni Tom Holland, el Spider-Man de las nuevas generaciones, ni Benedict Cumberbatch, el Dr Strange.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube